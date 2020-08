Riley Gale: Der Heavy-Metal-Sänger ist mit nur 34 Jahren gestorben!

"Mit größter Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser Leadsänger und Bruder Riley Gale gestern Abend verstorben ist. Riley war ein Freund, ein Bruder, ein Sohn. Riley war sowohl ein überlebensgroßer Rockstar als auch ein bescheidener und gebender Freund", ist in dem Statement der Band via Facebook und Twitter zu lesen. Weiter heißt es: "Er hat so viele Leben durch seine Texte und durch sein großes Herz berührt. Er hat jeden, den er getroffen hat, als Freund behandelt und sich immer um seine Freunde gekümmert."

Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Riley stattfinden wird, ist nicht bekannt.