Rino & Angela de Rosa: Das "Goodbye Deutschland"-Paar hat sich getrennt!

Jetzt verkünden Angela und Rino, dass sie sich getrennt haben. Schon lange kriselte es zwischen den beiden. "Wir haben es schon ganz viele Jahre gemerkt, dass es nicht mehr so läuft. Alles, was wir gemacht haben, war fürs Geschäft oder fürs Kind. Wir haben uns viel zu lange angelogen", gibt sie jetzt bei "Goodbye Deutschland" zu. "Eigentlich haben wir durch die Trennung Mallorca Deutschland gemerkt, dass wir uns belogen haben. Und es ist nicht mehr das, was wir wollen."