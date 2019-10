Rip Taylor: Der "Kevin - Allein in New York"-Star ist tot

Rip Taylor ist tot. Der amerikanische Schauspieler und Entertainer starb am Wochenende in seinem Haus in Beverly Hills.

Fans aus aller Welt trauern um Rip Taylor. Der Schauspieler und Comedian ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Die -Seite „The Wrap“ nach Angaben seines Pressesprechers berichtet, starb er gestern (6. Oktober 2019) in seinem Haus in Beverly Hills. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Rip Taylor liebte das Leben vor der Kamera

Taylor arbeitete nicht nur als Moderator und Komiker, sondern war auch in großen Filmen wie „Kevin – Allein in New York“ und „Ein unmoralisches Angebot“ zu sehen. Auch „Jackass“-Fans dürfte die Ulknudel bekannt sein – er war in allen drei Filmen zu sehen.

„Rip Taylor war eine Ikone, ein Leuchtturm, ein Magnet“, erklärt der Autor Glen Weldon auf Twitter. „Er war größer, furchtloser und forderte sich selbst mehr heraus, als irgendein anderer schwuler Mann im Fernsehen in den 70er-Jahren." Der US-Star hinterlässt seinen Partner Robert Fortney.

