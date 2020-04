Rishi Kapoor: Große Trauer um den Bollywood-Star!

Reddit this

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Rishi Kapoor. Der indische Schauspieler ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Er gehörte zu der berühmten Kapoor-Familie, die schon seit vielen Jahren im Filmgeschäft tätig ist.

Rishi Kapoor hatte Krebs

Laut „Mirror“ wurde der Bollywood-Star am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er über Atembeschwerden klagte. „Er ist im Krankenhaus. Er leidet an Krebs und hat Atemprobleme. (…) Er ist jetzt stabil“, verkündete sein älterer Bruder gegenüber „Press Trust India“. Doch schon kurze Zeit später war Kapoor tot.

Er hinterlässt seine Ehefrau Neetu und seine Kinder Ranbir und Riddhima. Für indische Film-Fans ist sein Tod die zweite Hiobsbotschaft dieser Woche. Am Mittwoch starb Rishis Schauspiel-Kollege Irrfan Khan im Alter von nur 53 Jahren.

