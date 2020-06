Rita Ora: Hat sie sich Hollywood-Hottie Gerard Butler geangelt?

Schon Mitte Januar verbrachten die beiden einen romantischen Abend in einem Restaurant. "Sie tranken Wein und sie drückte ihn an sich, als er von einer Toilettenpause zurück an den Tisch kam. Gerard hat dann die Rechnung bezahlt", plaudert ein Insider offenherzig aus. Danach sind die beiden in ein Hotel in West Hollywood weitergezogen.

Erst vor Kurzem trennte sich Gerard von seiner Freundin, der Innenarchitektin Morgan Brown, weil es dem Womanizer schlicht zu ernst wurde. Jetzt amüsiert er sich also mit dem jungen Popstar. Optisch ein Volltreffer! Denn Gerard hat einfach eine Schwäche für exotische Schönheiten.