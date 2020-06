Rita Ora: Super freizügig im Knoten-Kleid auf der Fashion Week

Das Cut-Out-Kleidchen der Sängerin wurde zeigte nicht nur extrem viel Haut, sondern wurde darüber hinaus nur von einer Schnur und ein paar einzelnen Knoten zusammengehalten! An Unterwäsche war bei so freier Sicht natürlich nicht zu denken! Selten haben wir Rita Ora freizügiger gesehen.

Dass ein solches Outfit auch ein paar Nachteile mit sich bringt, musste die Blondine dann schnell feststellen. Jeder Schritt über den Roten Teppich war wohl überlegt und bequemes Sitzen am Laufsteg war auch nicht möglich. Aber immerhin, ihr Auftritt bei der Fashion Week wird wohl länger in Erinnerung bleiben als so manch ein Model-Catwalk.