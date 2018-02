Riverdale: Betty Cooper und Jughead Jones - sind die beiden auch in echt ein Paar?

Vor der Kamera geben Betty (Lili Reinhart) und Jughead (Cole Sprouse) seit fast einem Jahr das super verliebte Paar. Von ihren Fans haben sie sogar schon den Namen „Bughead“ bekommen. Doch wie sieht es bei Lili und Cole privat aus? Schon seit einiger Zeit geht das Gerücht um, dass zwischen den beiden tatsächlich mehr als nur Freundschaft sein könnte.

Gemeinsame Momente auf Hawaii

Jetzt haben Paparazzi die beiden Arm in Arm bei einem Strandspaziergang auf Hawaii abgelichtet! Schon bei der "Comic Con"-Messe in San Diego soll es zwischen ihnen gefunkt haben. Die beiden Riverdale-Stars waren wohl den ganzen Abend händchenhaltend zusammen. Sie sollen sich angeblich sogar geküsst haben! Außerdem tauchen in letzter Zeit immer mehr süße Fotos der Schauspieler auf Instagram auf.

Jetzt können sie es wirklich nicht mehr leugnen!

Kurz nachdem die zwei auf Hawaii gesichtet wurden, postete Schauspielkollege Casey Cott ein Bild auf dem Cole und Lili eng umschlungen mit K.J. Apa auf einem Sofa liegen und schlafen. Das sieht eindeutig nicht danach aus, als wären sie nur Freunde! Geäußert haben sich beide leider noch nicht zu den Liebesgerüchten. Aber Bilder sagen ja bekanntlich mehr als tausend Worte!