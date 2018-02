Riverdale: Steht die Serie vor dem Aus?

Alle Riverdale-Fans sind geschockt! Seit der letzten Folge müssen sich die Serien-Macher einer heftigen Kritik stellen. Der Grund: Betty (Lili Reinhart) verkörpert in der Serie ein 16-jähriges Mädchen. In der letzten Folge zeigte sie sich allerdings freizügig vor einer Webcam. Kritiker befürchten, dass sich minderjährige Zuschauer ein Beispiel an Betty Cooper nehmen könnten und ebenfalls auf die Idee kommen könnten, mit dem Webcaming zu beginnen.

Riverdale bekam schon öfters Kritik wegen Sexualisierung der minderjährigen Charaktere. Als Betty zum Beispiel in der 8. Episode der zweiten Staffel den sogenannten "Serpent Tanz" oder eher gesagt einen Striptease vor allen Southside Serpents hinlegte, war das schon zu viel für einige der Netflix-Kunden.

Riverdale-Fans haben genug!

Viele Fans sind der Meinung, dass die Drehbuchautoren verantwortungslos handeln würden und als Konsequenz eine Entlassung folgen sollte. Dabei wird vor allem die Ansicht vertreten, dass viele Jugendliche die Schauspieler von Riverdale als Vorbilder sehen. Bedeutet dies das Aus von Riverdale?

Wir können schon jetzt gespannt sein, ob die Autoren mit ihren Drehbuchideen weiterhin für Schlagzeilen sorgen.