Riverdale-Schock: Archie in Gefahr!

Nachdem Betty Cooper (Lili Reinhart) ihre dunkle Seite in der ersten Staffel entdeckt hat, könnte Archie (K.J. Apa) jetzt vielleicht das gleiche tun.

Hat Archie jetzt die Seiten gewechselt?

Eigentlich sollte Archie Hiram Lodge, den Vater seiner Freundin Veronica, für das FBI ausspionieren. Doch seit Mr. Lodge Archie in sein nicht ganz legales Familiengeschäft mit einbezieht und Vertrauen zu ihm aufbaut, stellt sich der Kleinstadtjunge eher auf die Seite von Hiram Lodge als auf die der Polizei. Besonders schlimm: Anfangs hatte Archie sich sogar extra für das FBI darum bemüht von Mr. Lodge Anerkennung zu bekommen, damit dieser ihn in seine Arbeit einweist. Jetzt hat er die Seiten offenbar gewechselt.

Um Mr. Lodge auszuspionieren, ging Archie zum Wrestling und erledigte kleine Aufgaben für ihn. Nachdem er sich eine Weile bewiesen hatte und von Hiram respektiert wurde, fragte dieser, ob Archie mit in das Familiengeschäft einsteigen möchte. Archies Interesse war geweckt. Sein echtes Interesse! Es war offensichtlich: Er war nicht länger nur im Auftrag der Polizei unterwegs!

Vom Kleinstadtjungen zum Supergangster

Bei dem Pokerabend von Hiram Lodges ebenfalls kriminellen „Freunden“ durfte Archie Getränke servieren und Zigaretten anbieten. Dabei bekam er mit, wie zwei der Gäste darüber redeten, dass Mr. Lodge alt und weich geworden war und eine Bedrohung darstelle.

Das erzählte Archie Veronicas Vater. Anschließend log Archie den FBI-Argenten an, der ihn fragte was genau bei dem Pokerabend passiert war. Einen Tag nach dem Abend, wurden nämlich zwei der „Freunde“ von Hiram ermordet.

Archie nahm Mr. Lodge in Schutz, obwohl er genau wusste, dass dieser hinter den Morden steckte. Archie hat sich komplett verändert! Eigentlich war er doch der nette Kleinstadtjunge, der immer versuchte das Richtige zu tun... Wenn er nun auch noch in das Geschäft der Lodges einsteigt, steht er wohl entgültig auf der dunklen Seite und befindet sich damit in großer Gefahr...