Seitdem Jughead (Cole Sprouse) den Southside Serpends beigetreten ist, war immer wieder die Rede von seiner kleinen Schwester Jellybean Jones. Fans haben nun eine Idee, wer die Rolle übernehmen könnte- Millie Bobby Brown von Stranger Things!

Diese Idee will den Fans nicht aus dem Kopf gehen

Obwohl die beiden Serien sich total voneinander unterscheiden und in zwei komplett verschiedenen Welten spielen, wünschen sich viele, dass die zwei Serien bald aufeinander treffen. Seit Camila Mendes, die in Riverdale Veronica verkörpert, Ende 2017 ein Bild von Jughead aus Riverdale und Elf aus Stranger Things auf ihrem Twitter Account gepostet hat und drunter schrieb: "I see no difference" (Ich sehe keinen Unterschied), wollen die Fans der Serien nicht von dieser Idee abkommen.

Viele posten ebenfalls Bilder von den beiden und bitten den Sender The Cw und die Schauspielerin selbst, dieser Idee nachzukommen. Denn die Fans sind überzeugt davon, dass sie die Richtige für diese Rolle ist! Auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist, dass Millie die Rolle von Jellybean übernehmen wird - träumen ist ja wohl erlaubt!