Robbie Williams & Ayda Field: Baby Nummer 3 ist da!

Reddit this

Na das ist mal eine Überraschung! Wie nun via " " verkündet, sind sie und stolze Eltern von Baby Nummer drei! Via "Instagram" teilt die frischgebackene Mami die schöne Botschaft mit ihren Fans...

Robbie Williams & Ayda Fields: Dieser Job zerstört ihre Ehe!

Robbie Williams & Ayda Field enthüllen Baby-Geschlecht und Baby-Name

Wie Ayda nun in einem "Instagram"-Post mitteilt, dürfen sie und Robbie ein kleines Mädchen als neues Familienmitglied begrüßen. So verrät die : "Wir haben ein ganz besonderes Geheimnis gehütet. Wir sind ganz begeistert mitzuteilen, dass wir ein Mädchen haben ... wir heißen Colette (Coco) Josephine Williams auf der Welt willkommen (...)." Welch liebevolle Nachricht! Doch warum haben wir bei Robbies schöner Frau in den letzten Monaten gar keinen Baby-Bauch gesehen?

Robbie Williams & Ayda Field: Sie hatten eine Leihmutter

Wie Ayda weiter erklärt, wurde ihre süße Tochter von einer Leihmutter zur Welt gebracht. So fügt sie hinzu: Es war ein sehr langer und schwieriger Weg bis hierhin, weshalb wir es bis jetzt für uns behalten haben. Das Baby ist biologisch gesehen unseres und wurde von einer unglaublichen Leihmutter auf die Welt gebracht, der wir für immer dankbar sein werden." Wie wundervoll!