Robbie Williams & Ayda Fields: Dieser Job zerstört ihre Ehe!

Kräftemessen statt Kuschelstunden: Das Jurypult bei „X Factor“ könnte für Robbie und Ayda zum Schlachtfeld werden …

Robbie Williams: Schock-Diagnose!

Robbie Williams & Ayda: Zoff vorprogrammiert!

An diesem Tisch ist nur Platz für einen Boss! Und während sich Rockstar Robbie Williams (44) und seine Ehefrau (39) wegen ihrer neuen Jobs als „X Factor“-Juroren noch die Hände reiben, weiß Take-That-Kumpel schon, wohin dieser Kampf um den Chefsessel die beiden führen wird: in die Ehe-Hölle! „Sie werden sich an die Gurgel gehen“, ist sich Howard sicher. Denn wie bereits hinlänglich aus der Castingshow-Welt bekannt ist: Die Jurymitglieder sind selten einer Meinung, Mega-Zoff ist also vorprogrammiert– und natürlich auch erwünscht! Stichwort: Einschaltquoten. Ein Ehepaar, das sich vor laufenden Kameras zerfleischt, setzt dem Ganzen dann natürlich noch die Quoten-Krone auf. „Deshalb wurden sie als Paar auch dafür ausgesucht!“, spekuliert Robbies ehemaliger Band-Kollege weiter. Klingt total logisch: Je mehr sich die beiden Lovebirds zoffen, desto spannender wird es für die Zuschauer. Himmlisch wird die Zusammenarbeit für Robbie und Ayda demnach also bestimmt nicht. Unterhaltsam für alle anderen allerdings schon.

Ayda Fields hat die Hosen an

Spätestens im Herbst, wenn die Liveshows dann in Großbritannien über die Bildschirme flackern, können alle hautnah miterleben, wer im Hause Williams/Field wirklich die Hosen anhat – und irgendein Gefühl sagt uns, dass es nicht Robbie sein wird.

„Ayda war definitiv die treibende Kraft bei diesem Arrangement“, heißt es auch aus dem Umfeld der beiden. „Sie will um jeden Preis ins Rampenlicht!“ Dass sie dafür allerdings mit ihrer Ehe bezahlen könnte, ist ihr wahrscheinlich noch nicht bewusst …