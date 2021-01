Robbie Williams: Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert!

Robbie fürchtete sich vor dem Virus

In einem Interview mit BBC verriet Robbie kürzlich noch, dass er sich vor dem Virus fürchte: "Ich bin gerade irgendwo in der Schweiz auf einem Berg. Ich bin etwas neurotisch und habe mir gedacht: 'Wo kann ich hin, damit ich es nicht bekomme?’ Das ist vermutlich eine extreme Form von Social Distancing, oder?"

Während einer Videokonferenz mit der "Frankfurter Rundschau" gestand der Ex-"Take That"-Star kürzlich auch, dass er sein Leben trotzdem weiterlebe. "Ich finde es natürlich furchtbar, was dieses Virus mit den Menschen auf unserem Planeten macht. Das ist ja wirklich einfach nur unglaublich grauenvoll und jenseits von allem, was ich mir hätte vorstellen können", so Robbie. "Aber mir persönlich ist es gelungen, mir ein Leben um dieses Virus herum aufzubauen, trotzdem zu arbeiten, und auch finanziell kann ich das verkraften." Nun hat es ihn leider trotzdem erwischt. Bleibt zu hoffen, dass er sich bald wieder erholt...

Angst vor Corona? Was ist normal und was hilft dagegen? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: