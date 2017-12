Robbie Williams: Schock-Diagnose!

Robbie Williams (43) hatte Angst um sein Leben! Bereits vor zwei Monaten erzählte der Sänger seinen Fans auf Facebook, warum er seine Tour so überraschend absagen musste.

Er gab zu, dass er einige Tage auf der Intensivstation lag, verriet aber nicht, was genau mit ihm los war. Bis jetzt!

Robbie Williams: Große Sorge um den Sänger!

Robbie Williams: "Ich hatte Kopfschmerzen und Probleme beim Atmen"

Sein linker Arm wurde taub, er konnte nicht aufhören, unkontrolliert zu sabbern und bekam kaum Luft - und das während seines Konzerts in Zürich am 2. September.

"Ich hatte Kopfschmerzen und Probleme beim Atmen", sagte Robbie Williams zu "The Sun". Nach seiner Show setzte der 43-Jährige sich in den nächsten Flieger nach London und ließ sich in einem Krankenhaus durchchecken.

Dort durfte er dann auch gleich ganze sieben Tage bleiben - und zwar auf der Intensivstation. "Ich hatte Bluttest, einige Scans – von meinem Herz und meinem Gehirn – und da wurden einige Abnormalitäten gefunden", erzählte Robbie Williams.

Bei Robbie Williams wurde eine Hirnblutung vermutet

"Da war etwas in meinem Gehirn, das wie Blut aussah." Schock-Diagnose: Hirnblutung? Zum Glück nicht. Das war zwar die erste Vermutung, stellte sich am Ende jedoch als falsch heraus.

Robbie Williams durfte zurück zu seiner Familie nach Los Angeles - mit der Auflage, sich dort mindestens zwei Monate lang zu erholen.

Für den Sänger war die große Sorge um seine Gesundheit ein Weckruf. Er krämpelte sein Leben um: "Ich lebe jetzt vegan, mache jeden Tag Pilates und Yoga und esse sonntags einen richtig dicken Burger!" Etwas weniger Stress wäre vielleicht auch noch eine gute Idee...