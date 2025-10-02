Robbie Williams Schock-Diagnose: „Ich habe Tourette“
Hinter dem Lächeln der Pop-Ikone verbergen sich schwere Kämpfe: Robbie Williams macht seine Tourette-Krankheit öffentlich.
Robbie Williams: Trotz Ruhm und Millionen Fans spricht er offen über Tourette und seine Ängste.
© IMAGO / CTK Photo
Robbie Williams (51) zählt zu den größten Popstars der Welt und sprach schon oft offen über seine Erkrankungen, darunter ADHS, Depressionen und Angststörungen. Nun überrascht er seine Fans mit einer weiteren Diagnose, mit der kaum jemand gerechnet hätte: das Tourette-Syndrom.
Robbie Williams schockt mit Tourette-Geständnis
„Ich bin ein Meister im Verbergen meiner wahren Gefühle“, erzählt Robbie laut Daily News im Podcast „I’m ADHD! No You’re Not“ von Dr. Mine Conkbayir MBE und Comedian Paul Whitehouse – umso überraschender die Diagnose seiner Tourette-Erkrankung.
Das Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Erkrankung, die sich bei Robbie anders als bei vielen anderen äußert. Anstelle der typischen Tics, die sich verbal oder körperlich bemerkbar machen, sind es bei ihm innere Symptome der Krankheit: „Es sind die intrusiven Gedanken, die ständig da sind“, erzählt er, also aufdringliche Gedanken und innere Bilder, die sich konsequent in sein Bewusstsein eindringen. Selbst der Jubel eines vollen Stadions könne diese nicht übertönen oder davon ablenken.
Doch damit nicht genug – Robbie Williams und seine Krankheiten
Ein kürzlicher Test hat laut Daily News ebenso ergeben, dass die extreme Angst, die Robbie in vielen Situationen empfindet, mit autistischen Zügen zusammenhängt. Eines der ausgeprägtesten Ängste ist dabei, seine eigene Komfortzone verlassen zu müssen. Live-Auftritte fallen dem Sänger nach wie vor schwer, auch nach fast drei Jahrzehnten voller Performances und öffentlichen Shows. „Alle denken, ich würde mich freuen, dabei habe ich in Wahrheit eine Riesenangst“, ergänzt er.
Ausgerechnet sein Ruhm treibt die Angst an – und lässt ihn noch mehr unter seiner Depression und Agoraphobie, also Platzangst und der Angst vor öffentlichen Räumen, leiden.
Ein Leben voller Masken: Robbie Williams kämpft gegen viele Dämonen
ADHS, Depression, Agoraphobie, autistische Züge und nun Tourette – Robbie Williams meistert täglich gleich mehrere psychische Herausforderungen. Nach außen zeigt er Stärke, doch privat ringt er mit Ängsten, die ihn nie loslassen. „Ich trage eine Maske und verkaufe mich anders, als ich wirklich bin“, sagt der Sänger.