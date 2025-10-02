Robbie Williams Schock-Diagnose: „Ich habe Tourette“

Das Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Erkrankung, die sich bei Robbie anders als bei vielen anderen äußert. Anstelle der typischen Tics, die sich verbal oder körperlich bemerkbar machen, sind es bei ihm innere Symptome der Krankheit: „Es sind die intrusiven Gedanken, die ständig da sind“, erzählt er, also aufdringliche Gedanken und innere Bilder, die sich konsequent in sein Bewusstsein eindringen. Selbst der Jubel eines vollen Stadions könne diese nicht übertönen oder davon ablenken.