Robbie Williams über Helene Fischer: "Ich fühle mich in ihrer Gegenwart sehr wohl"

Wow! Was für emotionale Worte! In einer überraschenden Beichte lässt Robbie Williams seinen Gefühlen über Helene Fischer nun freien Lauf...

Na das ist mal eine Überraschung! Erst vor einigen Tagen erschien das Musikvideo von Robbie Williams und Helene Fischer zu dem Weihnachtsklassiker "Santa Baby". Nun die nächste Neuigkeit...

Es knistert zwischen Helene Fischer & Robbie Williams

und singen sich in Weihnachtsstimmung! In ihrem Musikvideo zu "Santa Baby" beweisen die beiden, dass sie auch einen alten Weihnachtsklassiker perfekt zum Besten geben können. Doch damit nicht genug! Wer ganz genau hinsieht, kann regelrecht spüren, wie zwischen den beiden die Funken fliegen. Wie aus dem Video deutlich wird, scheinen Helene und Robbie absolut auf einer Wellenlänge zu sein. Wie sehr Robbie jedoch wirklich von Helene angetan ist, verrät er nun in einer rührenden Beichte...

Robbie ist von Helene absolut begeistert

Wie Robbie gegenüber "Brisant" erklärt, ist er ein absoluter Helene-Fan: "Ich habe eine Showbiz-Freundin: Helene Fischer. Unglaubliche Künstlerin! Echt kreativ, hart arbeitend. Ich fühle mich in ihrer Gegenwart sehr wohl. Sie ist eine nette Person mit einer sehr schönen Stimme. Wir standen zusammen im Studio, und so entsteht mehr Qualität, mit Charisma, mehr Magie." Ob die beiden bei so viel Sympathie zueinander in der nächsten Zeit wohl noch mehr gemeinsame Werke auf den Markt bringen? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

