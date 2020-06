Robbie Williams überrascht mit neuen Tattoos

Auch hier könnte sein Spruch "Four candles anyone?" für Aufklärung sorgen. Das ist nämlich der Titel eines Sketch des Komiker-Duos "The Two Ronnies", deren Markenzeichen die dicken Brillen waren.

Offenbar hat Robbie Williams also einen Clown gefrühstückt, bevor er das Tattoostudio betreten hat. Aber das der Zweifach-Dad einen schrägen Sinn für Humor hat, ist ja bekannt...