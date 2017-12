Robert Atzorn: Der TV-Star macht Schluss!

Robert Atzorn macht Schluss. Der erfolgreiche Schauspieler beendet überraschend seine langjährige TV-Karriere.

Zuletzt war Robert Atzorn in dem ZDF-Krimi "Nord Nord Mord" zu sehen - das war zeitgleich sein letzter TV-Auftritt. Künftig will der 72-Jährige nicht mehr vor der Kamera stehen, keine Lesungen geben und auch Fanpost will er nicht mehr beantworten.

"Nach dem Dreh der letzten Episode von ‚Nord Nord Mord‘ zog sich Robert Atzorn mit einer Konsequenz zurück, die ich noch nicht erlebt habe. Der Künstler wird weder Lesungen halten noch Synchronisierungen vornehmen – und er beantwortet keine Fanpost mehr", erklärt seine Agentin gegenüber goldenekamera.de.

Gesundheitliche Probleme habe er nicht: "Robert Atzorn ist frisch, fröhlich und munter. Aber wenn er eine Entscheidung trifft, wie die für seinen TV-Abschied, dann geschieht das zu 1000 Prozent", so seine Agentin.

Robert Atzorn war in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen. Seinen Durchbruch hatte er mit der Serie "Oh Gott, Herr Pfarrer", danach war er unter anderem in "Unser Lehrer Doktor Specht" oder dem "Tatort" zu sehen.