Robert & Carmen Geiss: Gehen sie auch auf die "Insel"?

Wie Carmen berichtet, haben sie und ihr Ehemann bereits einige Inseln besichtigt. So verrät sie gegenüber "Promiflash": "Das ist der Traum meines Mannes. Wir haben uns sehr viele wunderschöne Inseln angeschaut, bei der einen oder anderen besteht auch immer noch Interesse." Ebenfalls spekuliert Carmen über den Namen der Insel. So sagt sie ebenfalls: "Wahrscheinlich wird er sie wie seine Textilfirma nennen, Roberto Geissini oder Geissini-Insel oder weiß der Kuckuck was." Ob Robert und Carmen demnächst auf ihrer Insel zu sehen sind? Wir können gespannt sein...