Robert Geiss: Bittere Konsequenzen nach der Verhaftung

Jetzt meldet sich der Millionär auf Instagram selbst zu Wort. "Das war ein Abenteuer was kein Mensch braucht. Dass es so etwas noch im Jahr 2021 in Europa gibt, ist unvorstellbar!", schimpft er in dem Video. "Das gibt es wahrscheinlich nur hier in Spanien. Denn die nehmen es mit dem Gesetz nicht so genau und den Computer können sie auch nicht so richtig bedienen. Also aufgepasst beim nächsten Urlaub vielleicht besser nach Italien, Frankreich oder Griechenland."