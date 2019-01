Robert Geiss: Dramatischer Unfall!

Reddit this

Im Dezember verbrachten einen entspannten Ski-Urlaub in Obertauern. Dort kommt es zum schlimmen Zwischenfall!

Carmen Geiss: Erschütternde Bilder nach ihrem Beauty-Eingriff!

Robert Geiss: Schlimmer Sturz

Die Geissens machen in ihrer Sendung "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (montags, 20.15 Uhr, II) einen Segway-Ausflug. Der verläuft für Robert aber schmerzlich. Plötzlich stürzt der Millionär! und die beiden Kinder sind schockiert und eilen sofort zu ihm. Dich er hat Glück. Robert ist nichts schlimmes zugestoßen. Doch der Schock sitzt tief!

Aber es ist nicht das einzige Drama, dass die Geissens überstehen müssen...

Tränen-Drama bei den Geissens

Auch eine Schneeballschlacht unter den Familienmitgliedern endet bitter. Davina bekommt von Robert ordentlich Schnee ins Gesicht - und findet das gar nicht lustig. Sie fängt an zu weinen und will gar nicht vom kalten Boden aufstehen. Am Abend wird sie dann auch noch krank.

Dieser Winterurlaub ist für die Geissens alles andere als erholsam...