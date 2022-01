Robert Geiss: Drogen-Eklat vor laufenden Kameras!

Lange haben die Fans darauf gewartet: Am Montagabend starteten die neuen Folgen von "Die Geissens" bei RTLZWEI. Für Robert, Carmen sowie den zwei Töchtern Davina und Shania ging es diesmal nach New York. Die Familie hat es sich in der Metropole gut gehen lassen - unter anderem machten sie einen Einkaufsbummel.

Auch interessant