Robert Geiss: Er hat endgültig genug!

Ohje, es wird nicht ruhig bei den Geissens. Momentan muss sich Carmen Geiss bösen Drohungen stellen, da sie sich negativ über Rapper Farid Bang und Kollegah äußerte. Die Beleidigungen gegenüber Carmen gehen dabei meist unter die Gürtellinie und sogar so weit, dass Morddrohungen gegen die Power-Blondine ausgesprochen werden. Kein Wunder also, dass Robert das nicht lange auf seiner Frau sitzen lässt. In einem ausführlichen Statement spricht er jetzt Klartext!

Carmen Geiss: Todesdrohungen!

Carmen und Robert Geiss: Böse Anfeindungen

Mit so einem Shitstorm hätten Carmen und Robert Geiss wohl kaum gerechnet. Nachdem Carmen auf Social Media verkündete: "Sorry wenn Farid Bang die Zukunft von Deutschland ist,dann ist Deutschland TOT!!", folgte eine erbitterte Fan-Hetzt gegen das Millionärspaar. Carmen und Robert mussten sich dabei heftigen Beleidigungen stellen, die sogar in Morddrohungen ausuferten. Verständlich, dass Robert diese Beschimpfungen nicht auf sich und seiner Frau sitzen lassen möchte...

Robert Geiss: Ihm reicht es!

Auf Roberts "Instagram"-Account wird deutlich, was er über die Beleidigungen gegen ihn und Carmen denkt. So schreibt er: "So liebe Leute!! Ich habe heute gehört ihr wart alle sehr stark gegen meine Frau unterwegs!!SUPER!! Ihr seit stark und Ihr Rapper ihr seit mächtig!!! Seid ihr vielleicht schon 1.60 Meter???Die ganzen Ausländer die uns so beschimpfen in Deutschland alle ihre Gelder beziehen,warum seid ihr denn noch dort??Dort scheint die Sonne nicht! Ihr könnt alle in Euren Ländern f...... die ihr wollt,denn das hat einen Vorteil!!!!!! Ihr sprecht die selbe Sprache!! Das müsst ihr nicht mit unseren Frauen tun.Macht das mit Euren eigenen Frauen dann wäre es Geil,und alles bleibt im eigenen Land!!! (...)". Ehrlich Worte, die seine tiefe Abneigung gegen die Anfeindungen gegenüber Carmen ausdrücken. Ist zu hoffen, dass sich die Situation bei den Geissens bald wieder beruhigt...