Robert Geiss: Fremdgeh-Schock! Dieses Video sorgt für Aufruhr

Carmen und Robert Geiss zeigen gerne, was sie haben. Regelmäßig lassen sie die Fans an ihrem Alltag teilhaben. Doch Roberts aktuellstes Video geht für viele zu weit...

Robert vergnügt sich mit einer anderen Frau

Der Millionär postete einen kurzen Clip, in dem eine brünette Frau ihren Hintern in die Kamera hält. Sie trägt lediglich einen Tanga und ein knappes Bikini-Oberteil. "Die lustigen Tage in Saint-Tropez enden niemals", schreibt er dazu. Muss sich Gattin Carmen jetzt etwa Sorgen machen? Die Fans schlagen jedenfalls Alarm. "Richtig respektvoll deiner Frau gegenüber", "Billiger geht's dann auch nicht mehr oder?!" und "Einfach nur tarurig.... wenn man es so nötig hat", kommentieren sie den Post.

Carmen & Robert Geiss: Pleite-Schock!

Wo war Ehefrau Carmen?

Ehefrau Carmen scheint der Clip, nicht zu stören. Sie feierte ebenfalls auf der Jacht mit, wie sie ihren Fans bei mitteilte. Auch sie postet ein kurzes Video mit der brünetten Schönheit. Im Hause Geiss ist also alles in bester Ordnung.

