Robert Geiss: Große Sorge!

Wie Robert Geiss vor einigen Wochen erklärte, ist er jetzt zum Bartträger geworden. Während Robert nämlich sonst immer glattrasiert war, ist er scheinbar mittlerweile ein echter Bart-Fan. So postet der Mann von Carmen Geiss via Instagram regelmäßig Schnappschüsse, die ihn mit seinem neuen Bart-Look zeigen. Doch während Robert sein verändertes Aussehen voller Stolz der Öffentlichkeit präsentiert, sind seine Fans davon so gar nicht begeistert. Ganz im Gegenteil sogar! Sie scheinen in regelrechter Sorge um den Millionär zu sein...