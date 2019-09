Robert Geiss: Große Sorge um den Millionär!

Was ist nur bei Robert Geiss los? Dass der Mann von Carmen Geiss gerne mal ein wenig via Social Media provoziert, ist definitiv nichts Neues. Eines seiner jüngsten Videos sorgt nun jedoch für ganz besonders viel Aufmerksamkeit...

Carmen Geiss: Ehe-Krise? Jetzt spricht sie Klartext!

Robert Geiss veröffentlicht Verfolgungsjagd

Via " " teilt Robert Geiss nun ein Video, welches bei seinen Fans für jede Menge Nervenkitzel sorgt! Der Grund: In dem Clip ist zu sehen, wie ein Schnellboot in eine kleine Verfolgungsjagd verwickelt wird. Während der "Verfolger" anfangs noch seitlich hinter dem Boot herfährt, verschwindet er wenig später in der Fahrrinne des PS-Monsters, bevor er danach wieder auf der anderen Seite auftaucht. Robert kommentiert: "Spektakülläre Bootsfahrt da traut sich einer was." Für die Fans des Millionärs jedoch ein absolutes "No Go"!

Roberts Fans sind schockiert

Wie unter dem Post deutlich wird, sind Roberts Anhänger von dem Clip eher weniger begeistert. So posten sie: "Eher Lebensmüde" sowie "Das sieht so gefährlich aus". Oh je! Ob sich Robert und seine Familie jedoch wirklich auf dem Boot befanden, ist nicht bekannt. Zu sehen, oder zu hören sind sie jedenfalls nicht. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Robert in diesem Fall nicht auf die Idee kommt, das Spektakel nachzumachen...

Oh je! Diese Bilder sorgen nun für mächtig Wirbel!