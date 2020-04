Robert Geiss: Großes Drama! Jetzt geht er zu weit!

Oh je! Was hat sich Robert Geiss nur dabei gedacht?

Das Robert Geiss und Carmen Geiss via Social Media immer wieder angefeindet werden, ist definitiv nichts Neues. Für einen seiner jüngsten kassiert er nun jedoch einen besonders heftigen Shitstorm...

Robert Geiss verbrennt Müll

Via Instagram postet Robert nun ein Video, in dem zu sehen ist, wie er ein Feuer macht, in dem er unter anderem Müll verbrennt. Dazu kommentiert Robert: "Sonntags Nachmittags Beschäftigung! Heiße Geschichte." Autsch! Für seine Fans ein absolutes No-Go! So posten seine Fans unter dem Video eine Reihe von Negativ-Kommentaren, bei denen sich der Millionär eine Reihe von bösen Anfeindungen stellen muss...

Robert Geiss wird angegriffen

"Wie wär’s mal, das Zeug auf irgendeine Deponie für Grünzeug zu bringen? Finde sowas unmöglich. Feinster Ruß für die Atmosphäre. Ganz toll!", "Sehr gut für die Umwelt. Was geht in euren Köpfen rum?" sowie "Kannst dein Müll nicht wegbringen?", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Was Robert über die Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...

