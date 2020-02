Robert Geiss: "Ich will die Scheidung!"

Eigentlich wollten sich und ihre Töchter Davina und Shania in der letzten Folge von " - Eine schrecklich glamouröse Familie" nur einen entspannten Tag am Pool machen. Doch die Rechnung hatten sie ohne Carmens Göttergatte Robert gemacht...

Robert Geiss: Blutiger Unfall in St. Tropez!

Robert Geiss: "Ich lasse mich scheiden!"

Als sich die drei Mädels eine große Portion Eis gönnten, sorgte Robert plötzlich für Stunk. "Seid ihr gehirnkrank? Ihr habt doch einen an der Waffel! Ihr macht in einer Tour Diät und fresst euch jetzt hier die Augen zu, oder was? Ihr kriegt Diabetes", ätzte der Millionär. Doch die Damen ließen sich nicht beirren, schleckten genüsslich ihr Eis weiter. Ein Unding für Robert! "Jeden Morgen und jeden Abend zählen wir die Kalorien und jetzt essen wir hier ein Kilo Eis. Ich lasse mich scheiden! Ich suche mir was Neues. Ich will jetzt was Pfiffiges haben."

Natürlich erlaubte sich Robert nur einen Scherz. Und den wollten die Mädels ihm gleich heimzahlen. Davina schmiss ihren Vater kurzerhand in den Pool. Strafe muss sein...

Zerstört dieses Model die Ehe von Carmen und Robert? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: