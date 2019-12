Robert Geiss: Knallharte Ansage an seine Töchter!

Huch, so kennen wir Robert Geiss ja gar nicht! Dass der Mann von Carmen Geiss gerne mal kein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. Doch während der Millionär sonst für seine lockere Art bekannt ist, wendet er sich nun mit einer knallharten Ansage an seine Töchter Davina (16) und Shania (15) ...

Robert Geiss spricht Klartext

Das Carmen und Robert Geiss absolute Vorzeige-Eltern sind, ist definitiv nichts Neues. In ihrer Show zeigen sie immer wieder, dass sich ihre Töchter Davina und Shania immer auf die beiden verlassen können. Auch in Zukunft will Robert die beiden mit Argus-Augen beobachten, vor allem wenn es um Männer geht. So erklärt Robert gegenüber "Bild": "Da wird sich eine bestimmt bald verlieben und dann kommt der erste Freund, den ich massakriere." Carmen ergänzt lachend: "Na klar. Live im . Auf der Streckbank." Oh je! Die Zukünftigen von Davina und Shania sollten also auf der Hut sein. Dabei sollte Robert mit seinen Töchtern nicht all zu streng sein. Die beiden sorgen aktuell schließlich für ein Quoten-Hoch...

Die Geissens gehen in die Verlängerung

Wie Carmen weiter berichtet, werden bis 2021 noch eine weitere Chance haben. Zuletzt musste die Erfolges-Serie mit einem gewaltigen Quotentief kämpfen. Doch Davina und Shania konnten die Zuschauerzahlen wieder in die Höhe treiben. Carmen erklärt: "Wir haben vor ein paar Wochen eine Vertragsverlängerung bei RTLZWEI unterschrieben." Wie schön! Die Fans der Familie können also live dabei sein, wenn Robert seine "Streckbank" aus dem Keller holt...

Oh je! Werden Carmen und Robert diese Hürde meistern?