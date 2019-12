Robert Geiss: "Let's Dance"-Hammer!

Bei Carmen und Robert Geiss ist ordentlich was los! Erst vor einigen Tagen berichtete das Ehepaar, dass Tochter Shania Geiss ihren ersten Modelvertrag unterzeichnet hat. Nun die nächste Neuigkeit von den Geissens...

Robert Geiss: Knallharte Ansage an seine Töchter!

Tanzt Robert Geis bei "Let's Dance"?

Während Carmen im Jahr 2014 bei "Let's Dance" übers Parkett fegte, könnte im kommenden Jahr nun auch Robert bei der Tanzshow zu sehen sein. So postet Carmen jetzt einen Clip, in dem zu sehen ist, wie Robert bei einer Veranstaltung mit einer Tänzerin auf Stelzen tanzt. Doch nur nicht das Video sorgt bei Carmens Fans für Aufsehen. Vor allem Carmens Kommentar dazu, bringt die Gerüchte-Küche mächtig zum Brodeln. So postet die Power-Blondine: "Robert is dancing! Let’s Dance". Hat Carmen damit etwa enthüllt, dass Robert in der nächsten Staffel mit dabei ist? Ihren Anhänger scheint diese Vorstellung jedenfalls zu gefallen...

Carmens Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Carmen deutlich wird, kann sich ihre Community gut vorstellen, dass Robert in der kommenden "Let's Dance"-Staffel sein Tanztalent unter Beweis stellt. So kommentieren sie: "Schick ihn halt auch mal zu Let's Dance" sowie "Robert kann ja dann bei Let's Dance mit machen, übt ja schon fleißig". Ob Robert im nächsten Jahr jedoch wirklich mit dabei? Wir können definitiv gespannt sein, ob der Millionär dazu bald Stellung bezieht...

