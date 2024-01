Robert Geiss: Millionär schockt mit Spruch über Brüste von Tochter Shania

Denn als die Familie gemeinsam zum Digital-Festival aufbrechen will, kann sich Robert eine Bemerkung über Shanias (19) Look nicht verkneifen. "Gehst du so?", will er zunächst von ihr nach einer langen Styling-Session wissen. Ob er ihr Outfit nicht mögen würde, hakt Shania daraufhin nach und erhält eine ziemlich freche Antwort. "Sieht ein bisschen platt aus da vorne", knallt er ihr an den Kopf.