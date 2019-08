Das Robert Geiss seine Social Media Community gerne mal ein wenig provoziert, ist definitiv nichts Neues. Eines seiner jüngsten Videos schlägt nun jedoch alle Negativ-Rekorde...

Robert Geiss: Verhaftet in St. Tropez!

Robert Geiss teilt fragwürdigen Clip

Via postet Robert Geiss nun ein Video mit seinen Fans, welches bei ihnen überhaupt nicht gut ankommt. Der Grund: Robert filmt zwei halbnackte junge Frauen, die in einem Restaurant auf den Tischen tanzen. Robert scheint dieses Spektakel so gut zu gefallen, dass er es seiner Community nicht vorenthalten möchte. Was jedoch folgt ist ein regelrechter Shit Strom, der es ordentlich in sich hat. Roberts Fans zeigen sich dabei absolut fassungslos...

Roberts Fans sind geschockt

Wie unter dem Clip deutlich wird, hat Robert mit diesem Video bei seiner Community voll danebengegriffen. So ist zu lesen: "Da müssen die Töchter wirklich stolz auf den Papa sein wenn sie sowas auf seinem Instagram sehen" sowie "Notgeiler alter Bock. Schon einmal was von der Würde des Menschen gehört?? Ich würde mich als Tochter so eines Vaters in Grund und Boden schämen." Autsch! Und auch Carmen wird von Roberts Fans bemitleidet: "Wärst du mein Mann, hättest du alle 5 Finger im Gesicht!! Ekelhaft so junge Mädchen zu zeigen. Schlimm genug, dass du Dir die kleinen Mädels überhaupt anschaust... Pfui." Oh je...

