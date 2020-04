Robert Geiss: Schock-Diagnose nach seinem Arzt-Besuch!

Das Coronavirus sorgt momentan für ziemlich viel Aufruhr. Das öffentliche Leben wurde stark eingeschränkt. Nur noch Ärzte und einige Läden haben geöffnet. In einigen Ländern gibt es sogar eine Ausgangssperre. Selbst für Millionäre wie Familie Geiss eine echte Herausforderung...

Die Geissens mussten in Quarantäne

Kurz vor der Krise befanden sich Carmen, Robert, Davina und Shania noch in Miami. "Wir hatten natürlich das große Los gezogen, dass wir Flüge von Miami hatten, die über New York und dann nach Mailand gegangen sind. Mailand war zu der Zeit das Epi-Zentrum. Sonntag sind wir da gelandet. Montag sollten die Kinder eigentlich wieder zurück in die Schule. Das hat dann nicht funktioniert, weil die Schule sie direkt in Quarantäne geschickt hat", erzählt Robert jetzt in der Sendung "Corona-Zeit - Wie die RTLZWEI- jetzt leben".

Robert Geiss: Großes Drama! Er geht zu weit!

Mittlerweile sind die zwei Wochen Quarantäne zwar vergangen, doch die Krise ist noch lange nicht überstanden. Deshalb gilt für weiterhin: "Im Moment bleiben wir schön brav zu Hause und genießen das Familienleben."

Robert Geiss hat sich verletzt

Leider hat sich Robert jedoch vor kurzem einen Muskelriss in der Wade zugezogen. Seitdem ist der Millionär auf Krücken angewiesen. In der Sendung geht es für Robert zum Arzt, doch der hat keine guten Nachrichten: "Der Arzt hat gemeint, dass das Hämatom nicht besser geworden ist. Es ist größer geworden. Es ist mittlerweile 20 Zentimeter lang. Da hat sich Blut angesammelt und es ist gestaut. Am Ende muss es sehr wahrscheinlich punktiert werde. Das Blut muss raus. Sonst geht die Schwellung nicht weg und das Bein wird nicht dünner", erklärt er kurz nach dem Besuch. Wir wünschen gute Besserung!

Gefährdet dieses Model die Ehe von Carmen und Robert? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: