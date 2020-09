Robert Geiss: Schock-News! Große Sorge um seine Gesundheit!

Schon in den letzten Monaten berichtete Robert Geiss des Öfteren, dass er schlimme Probleme mit seinem Bein hat. So auch jetzt! Via Instagram präsentiert sich der Mann von Carmen Geiss nun seinen Fans mit einer Schiene am Bein und kommentiert zu dem Bild: "Heute war leider kein guter Tag! Nach drei Arztbesuchen heute hat es endlich ein Ergebnis gegeben. Gestern Abend hieß es noch Thrombose Verdacht, heute Gott sei Dank Entwarnung. Aber leider hat die Achillessehne etwas abbekommen. Jetzt erst mal Ruhephase." Oh je! Das so eine Nachricht von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...