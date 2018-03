Robert Geiss: So demütigt er seine Frau Carmen!

Es ist ein Bild, dass sicher keine Ehefrau gerne auf der Seite ihres Mannes sieht. Doch genau das muss Carmen Geiss jetzt ertragen!

Robert Geiss: Foto-Skandal!

Schocken kann Carmen Geiss sicher nichts so schnell. Schließlich ist Robert Geiss für seinen derben Humor bekannt. Doch dieses Foto schießt wieder mal übers Ziel hinaus. Bei Instagram postet der TV-Star einen Frauenkörper mit riesigen Brüsten. Auf dem weißen, durchsichtigen Shirt, ist eine Micky Maus abgedruckt, die die Melonen hochhält. Die Nippel der Frau sind deutlich zu erkennen.

Ein Beitrag geteilt von Robert Geiss (@robertgeiss_1964) am Mär 4, 2018 um 10:43 PST

Robert Geiss: Muss das sein?

Was Robert Geiss offenbar super lustig findet, finden seine Fans einfach nur geschmacklos. "Du hast doch eine Frau" oder "Was sagt Carmen dau?", fragen sie sich. Nicht zu vergessen: Robert und Carmen haben zwei Teenie-Töchter, die die Bilder auch zu sehen bekommen. Für viele ein absolutes No Go...