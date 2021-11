Robert Geiss & Carmen Geiss: Eskalation in der Familienvilla!

Wie Davina Geiss nun laut "IN" erklärt, würde sie Vater Robert niemals einen festen Freund von sich vorstellen! Der Grund: Robert hätte unter Garantie immer was zu meckern. So offenbart Davina: "Ich könnte Gott mit nach Hause bringen – den würde er als meinen Freund auch ablehnen. Dann würde er sagen: Nein! Denn ich bin Gott. Papa hat außerdem gedroht, meinem Freund alle Finger abzuschneiden. Selbst wenn ich einen Freund hätte, würde ich den vor Papa geheimhalten. Zumindest, bis wir ein Jahr zusammen sind." Autsch! Doch zum Glück sieht Carmen das Erwachsenwerden ihrer Töchter entspannter: "Angebote gibt’s viele – aber sie wollen bisher keinen davon! Sie wollen lieber unabhängig bleiben. Sie wollen sich nicht die Jugend kaputt machen, so wie ich damals." Ob Robert wohl auch noch einen entspannteren Umgang mit dem Thema finden wird? Wir können gespannt sein...