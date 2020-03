Robert Geiss: Unfall-Drama!

Reddit this

Oh je! Was ist nur bei den Geissens los? Robert muss aktuell eine schwere Zeit durchleben...

Robert Geiss geht an Krücken

Via "Insatagram" teilt Robert nun ein Video mit seinen Fans, auf dem zu sehen ist, wie er sich nur schleppend mit Krücken voran bewegt. Dazu kommentiert er: "Jetzt ist passiert jetzt habe ich mir den Muskel gerissen was ein Scheiß Das braucht jetzt kein Mensch." Oh je! Der Arme! Doch damit nicht genug! Wie der er berichtet, fällt ihm das Vorankommen ganz schön schwer: "Ich bin zu blöd, auf diesen Krücken zu laufen. Das muss man erst mal lernen. Das sind die Krücken von Carmen von damals. Die sind wahrscheinlich zu klein. Deswegen kann ich damit nicht laufen." Doch er kann sich zumindest auf die Unterstützung seiner treuen Fans verlassen...

Die Fans von Robert stehen ihm bei

"Gute Besserung Robert. Du bist fit mein Bester hast schon schlimmeres durchstehen müssen. Dir und deiner Familie viel Gesundheit an dieser Stelle mach es gut" sowie "Gute Besserung, werde schnell wieder fit", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Robert finden lassen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass es Robert schnell wieder besser geht und er schon bald wieder ohne Gehhilfen laufen kann. Wir drücken ihm dafür jedenfalls die Daumen...

