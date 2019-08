Reddit this

Robert Geiss: Verhaftet in St. Tropez!

Was ist bloß bei den Geissens los? Robert wurde in seiner Heimat St. Tropez verhaftet...

Schock- von Deutschlands beliebtester Millionärsfamilie! "So jetzt ist es passiert und Roooobert wird im Beach Club vom Gendarme de Saint Tropez verhaftet. Er hat mal wieder nicht auf mich gehört", teilte Carmen Geiss ihren -Followern mit. Dazu postete die Blondine Bilder, auf dene ein Polizist ihrem Mann Handschellen anlegt. Auf dem letzten Foto hält er ihm sogar eine Knarre an den Kopf. Was ist passiert?

Darum wurde Robert Geiss verhaftet

Die Fans müssen sich jedoch keine Sorgen machen! Carmen erlaubte sich lediglich einen kleinen Scherz. "Aber zum Glück war es kein richtiger Polizist, sondern nur ein Komiker der durch sämtliche Beach Clubs läuft und man kann witzige Fotos mit ihm machen", klärte die 54-Jährige auf.

Shitstorm wegen Spielzeug-Waffe

Doch über Carmens Gag konnte nicht jeder lachen. Besonders die Fake-Pistole sorgte für Unmut bei den Fans. "Sorry, das letzte Bild ist geschmacklos" und "Die Komik hört spätestens bei der Waffe am Kopf auf!", lauteten nur einige der entsetzen Kommentare.

