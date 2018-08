Oh je, was hat sich Robert Geiss nur bei diesen Filmaufnahmen gedacht? Dass der Ehemann von Carmen Geiss gerne mal über die Stränge schlägt, ist seinen Fans bereits bekannt. Ein jetzt aufgetauchter Clip ist jedoch auch für seine Anhänger einen Tick zu viel. Der Grund: Robert filmt die Brüste einer anderen Frau! Von Carmen weit und breit keine Spur...

Die Geissens: Wieviel Macho steckt in Robert Geiss?

Robert Geiss: Er filmt die Brüste einer fremden Blondine

Wie in Roberts " "-Account zu sehen ist, verbrachte der Ehemann von gestern ein paar entspannte Stunden im "Nikki Beach" in St. Tropez. Er postete dazu ein Short-Video, welches das Restaurant zeigt. Ein Detail sticht seinen Followers dabei jedoch besonders ins Auge: Robert filmt direkt mit Zoom in ein tief ausgeschnittenes Dekolleté einer anderen Blondine, die ihm scheinbar gegenüber sitzt. Von Carmen fehlt dabei jede Spur. Das so viel fremde nackte Haut von seinen Fans nicht lange unbeachtet bleibt, ist klar.

Robert Geiss: Seine Fans sind von dem Video geschockt!

Wie unter Roberts Post deutlich wird, sind seine sonst so treuen Followers von dem Video des Millionärs alles andere als begeistert. So kommentieren sie: "Das sehe ich ganz genauso... Respekt vor Frauen...Null...wieso filmt er nicht seine Frau?? Respektlos, verachtend, frauenfeindlich. Was wäre wenn seine Frau so vorgeführt würde von irgendeinem Kerl hier? Wirklich erschreckend was Geld mit manchen Menschen macht." sowie "Ich war immer Fan aber sorry! Vielleicht solltest du lieber deine Frau filmen und was halten eigentlich deine Kinder davon?" Ehrliche Worte, die zeigen: Robert hat mit seinem Clip einen regelrechten Shitstorm ausgelöst! Was der Millionär über diese Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...