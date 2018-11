Robert Geiss: Versuchter Mordanschlag!

Reddit this

Was für ein Schock! Ein Tauchausflug in der Türkei wurde für Robert Geiss zum Albtraum...

sind mal wieder im Urlaubs-Fieber! Erst kürzlich schickte Carmen heiße Grüße von den Malediven. In der aktuellen Folge zieht es die Millionärs-Familie an die türkische Küste. Robert und Kumpel Gregor Glanz beschließen einen Tauchgang zu unternehmen, um die bunte Unterwasserwelt zu erkunden. Doch plötzlich schwebten die beiden Männer in Lebensgefahr!

Carmen & Robert Geiss: Bedrohliche Szenen! Große Sorge um das Ehepaar!

"Das war ein Mordanschlag"

Durch die starke Strömung muss der Tauchgang sofort abgebrochen werden. Carmen versucht zu helfen, schreit hysterisch "Rooobert". Doch wegen des Wellengangs verliert sie die Kontrolle - und kommt den beiden Tauchern mit dem Boot gefährlich nah. Robert ist außer sich vor Wut. "Es war, wenn man ehrlich ist, ein Mordanschlag. Ich könnte dich zur Verantwortung ziehen", warf er seiner aufgebrachten Frau vor. Jedoch fügt er hinzu: "Könnte ich, tue ich aber nicht."

Wie Carmen wohl auf die schweren Vorwürfe reagiert - und was sonst noch passiert? Mehr dazu am Montag, den 5. November, um 20.15 Uhr in einer neuen Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" bei RTL2.