Robert Geiss: Vollkommen am Ende! So schlecht geht es ihm!

Es wird nicht ruhig bei den Geissens. Erst vor einigen Tagen berichtete Robert, dass es ihm überhaupt nicht gut geht. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Robert Geiss hat sich die Wade gerissen

Wie Robert seinen Fans kürzlich berichtete, hat er einen schlimmen Wadenriss hinter sich und muss deshalb auf Krücken zurück greifen. Für Robert und auch für seine Familie alles andere als leicht. So erklärte Robert, dass die ganze Sache extrem schmerzhaft ist. Doch damit nicht genug! Wie Robert jetzt in einem Update erklärt, wird seine Verletzung einfach nicht besser. So kommentiert er seinen jüngsten -Post, in dem er wieder auf Krücken zu sehen ist: "Das Bein wird und wird nicht besser sowas braucht kein Mensch in Zeiten von Corona, Morgen geht’s zum nächsten Arzt." Oh je! Doch zum Glück kann er sich auf die Unterstützung seiner treuen Fans verlassen...

Robert bekommt Unterstützung

"Gute Besserung und erhole dich gut! Meine Mama sagt immer: So wie eine Krankheit kam, so geht sie auch von selbst wieder weg! Mamas haben immer recht" sowie "Guten Besserung und Kopf hoch! Wird schon wieder! Schön Bein hoch legen", sind nur einige der Kommentare, die sich unter Roberts Post finden lassen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass der Mann von schon bald wieder fit ist und es ihm besser geht! Wir drücken ihm dafür jedenfalls die Daumen!

Oh je! Werden Carmen und Robert diese Hürde meistern?