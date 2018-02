Robert Geiss: Waffen-Skandal!

Was hat sich Robert Geiss bloß dabei gedacht? Auf Instagram postete der TV-Star jetzt eine Waffe - und sorgt damit für richtig Ärger!

Robert Geiss: "Toys for boys"

"Toys for boys" - Mit diesen Worten kommentiert Robert Geiss stolz eine Waffe im Louis Vuitton Style. Es handelt sich offenbar um eine Spielzeug-Waffe. Doch was er offenbar für stylish und cool hält, finden seine Fans so gar nicht toll. Sie sind empört über den Beitrag!

Ein Beitrag geteilt von Robert Geiss (@robertgeiss_1964) am Feb 11, 2018 um 5:48 PST

"Besitzt du Waffen? Oder faszinieren sie dich in irgendeiner Art?", "Ne Waffe ist doch kein Toy!" oder "Das ist kein Toy, das ist ein Tötungswerkzeug", zeigen sich seine Anhänger empört.

Robert Geiss: Auch Louis Vuitton soll nicht happy sein!

Doch nicht nur die Fans sind sauer. Auch die Marke Louis Vuitton soll so gar nicht amused sein. Denn wie RTL berichtet, stammt die Knarre nicht nur nicht aus ihrem Sortiment, die Luxus-Marke will auch nicht mit Waffen in Verbindung gebracht werden. Dieser Schuss ging wohl nach hinten los, Robert...