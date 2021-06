Robert Hogan: Der Schauspieler ist tot

Und auch in einigen Soaps spielte der Schauspieler mit - darunter „One Life to Live“, „Days of Our Lives“ oder „As the World Turns“. Am 28. September 1933 wurde Robert Hogan in Queens geboren und war später zunächst bei der US-Army in Korea. Er studierte Ingenieurwesen, später kam er jedoch ins Filmgeschäft. Er war 38 Jahre lang verheiratet und hinterlässt drei Kinder.

