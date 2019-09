Robert Hunter: Der Star-Songwriter ist tot

Reddit this

Robert Hunter ist tot. Der Star-Songwriter starb am 23. September an der Seite seiner geliebten Frau.

Große Trauer um Robert Hunter! Der beliebte Songwriter ist am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben. In einem Statement der Familie heißt es: „In großer Trauer müssen wir verkünden, dass unser geliebter Robert gestern Abend verstorben ist. Er starb friedlich in seinem Bett im Beisein seiner großen Liebe."

Der Liebling der Stars

Hunter arbeitete im Laufe seiner Karriere schon mit so manch einer Musiklegende zusammen – darunter auch Bob Dylan und Elvis Costello. Außerdem veröffentlichte er einige Solo-Alben. 2013 wurde er von der AMA für sein Songwriting-Talent ausgezeichnet.

„Für seine Fans, die ihn all die Jahre geliebt und unterstützt haben, seid gewiss, dass seine Worte immer bei uns sein werden und so ist er niemals wirklich weg“, heißt es in dem Statement, das „The Wrap“ vorliegt. Hunter hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

