Robert Norris: Der "Malboro"-Mann ist tot!

Robert Norris war 12 Jahre lang das Aushängeschild der Zigaretten-Marke "Malboro". Jetzt ist er tot. Vergangenen Sonntag starb der 90-Jährige auf seiner Ranch. Was die genaue Todesursache war, ist nicht bekannt. Er hinterlässt zwei Söhne, zwei Töchter und 13 Enkelkinder. Seine Frau verstarb bereits 2016 im Alter von 88 Jahren. Die beiden waren 65 Jahre lang verheiratet.

Robert Norris rauchte in seinem Leben keine einzige Zigarette

Robert Norris lebte als Cowboy in Colorado Springs, als er in den 1960ern entdeckt wurde. Über Nacht wurde er als "Malboro"-Cowboy zu einem der bekanntesten Werbegesichter aller Zeiten. Dabei rührte er in seinem ganzen Leben keine einzige Zigarette. Als seine Kinder ihn irgendwann fragten, warum sie nicht rauchen dürfen, obwohl er Werbung für Zigaretten mache, hing er den Job an den Nagel. Er wollte kein schlechtes Vorbild mehr sein.

