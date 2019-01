Robert Pattinson: Neujahrs-Trip zu Kristen Stewart?

Reddit this

Zumindest bis vor einigen Monaten, denn da trennten sich die Schauspieler angeblich endgültig.

Seitdem wurde viel spekuliert und gerätselt, ob aus den beiden nicht doch wieder ein Pärchen werden könnte, schließlich schienen die Zwei einfach nie so richtig voneinander loszukommen. Nachdem Rob allerdings entgegen KStews Hoffnung weder Weihnachten noch Silvester mit seiner Ex verbrachte, standen die Zeichen für ein Liebescomeback denkbar schlecht.

Allerdings scheint es nun doch wieder die leise Hoffnung auf eine Reunion zu geben, denn Robert wurde heute wieder am Flughafen in New York gesichtet und Fotos nach zu urteilen augenscheinlich guter Laune. Die Frage ist, wo geht seine Reise hin? Ob er vielleicht tatsächlich einen Neujahrs-Trip zu seiner ehemaligen Liebsten nach Los Angeles unternimmt?

Kristen und ehrlich gesagt auch uns würde das in der Tat ziemlich freuen...