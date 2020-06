Robert Pattinson und FKA twigs: Trennung wegen Kristen Stewart?

Aus einer dunklen Vorahnung heraus soll sich die Gehörnte das Telefon des Schauspielers geschnappt haben und wurde leider in seiner Anrufliste fündig. Dort soll nämlich der Name ihrer Konkurrentin recht weit oben gestanden haben. Nun will ein vermeintlicher Insider Informationen über den aktuellen Gemütszustand von FKA twigs an das amerikanische „OK!-Magazin“ weitergetragen haben. Robert Pattinson soll demnach um Ausreden nicht verlegen gewesen sein: „Sie konfrontierte ihn ganz direkt mit der Sache und er betonte, dass er ihr mit dem Anruf nur gratulieren wollte, weil sie dieses Jahr beim Oscar-Trubel mit von der Partie ist! FKA twigs ist darüber überhaupt nicht glücklich und ist mit seiner Erklärung alles andere als zufrieden. Sie weiß, wie fertig er nach der Trennung war und wie schwer es ihm fiel, weiterzumachen, weshalb es sie auch total ratlos gemacht hat, wieso er das jetzt getan hat.“ Kristen Stewart war schon häufiger ein Streitpunkt, aber Pattinson kann einfach nicht den Kontakt zu seiner Ex abbrechen. Hoffentlich stehen da nicht schon die Zeichen auf Trennung….