Robert Pattinson wird jetzt Modedesigner

Robert Pattinson ist seit der Twilight-Reihe einer der heißbegehrtesten Hollywoodstars der Welt, er wird von Millionen Frauen angehimmelt. Doch jetzt tauscht der Schauspieler die Kamera gegen eine Nähmaschine und geht unter die Designer! Ja, schon wieder ein Promi, der plötzlich zum Designer wird.

"Ich habe damit angefangen, Klamotten zu machen", bestätigt er im Interview mit dem Magazin Numéro. Ja, er designt Kleidung für Frauen und Männer. "In den vergangenen zwei Jahren habe ich Produzenten und Schneider getroffen. Einige Teile sind bereits fertig. Ich liebe es, das zu machen." Doch alles verraten will er noch nicht."Was ich mache, ist sehr facettenreich - Kleidung für Männer und Frauen, Sachen, die ich mit Freunden mache... aber ich werde nicht weiter ins Detail gehen, ich möchte nichts heraufbeschwören.“

Will der Engländer jetzt etwa seinen Schauspieljob an den Nagel hängen? Schon früher machten Gerüchte die Runde, er habe genug von dem Starrummel in Hollywood. Deswegen soll er auch unter anderem nach London zu seiner Freundin FKA Twigs gezogen sein. Aber ob der Druck der Modebranche da die richtige Alternative ist...