Robert & Carmen Geiss: Eklat um Tochter Davina!

Die Schülerin postete kürzlich ein Video von sich, in dem sie ihren voluminösen Schmollmund präsentiert. Innerhalb von Sekunden hagelte es Kritik von den Followern. Unter dem Post häufen sich fiese Kommentare wie "Muss man sich in dem Alter schon die Lippen aufspritzen lassen?", "Lippenunfall? Gar nicht schön so..." und "Lippen wie ne Ente. Botox wie deine Mutter."