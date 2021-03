Roberto Blanco: Große Trauer um seinen Bruder Victor

Roberto Blanco trauert um seinen Bruder Victor Zerquera. Wie "Bild" berichtet, ist der 73-Jährige in seiner Heimatstadt Beirut (Libanon) an Corona gestorben. Im Februar wurde er nach einem Sturz in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort testeten die Ärzte ihn auf das Coronavirus und der Test fiel positiv aus.